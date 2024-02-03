金鐘主持人黃子佼去年捲入Me Too風暴，不但官司纏身，苦心經營的演藝事業全數暫停，已神隱8個月，本月初還傳出烏龍死訊。昨黃子佼無預警廣發訊息通知親友把他的舊電話刪了，要「除舊布新」換新號碼，被指是為復出鋪路；對此，其恩師張小燕受訪回應。

黃子佼昨突廣發訊息給親友：「謝謝您這段時間的聯繫互動，除舊布新的時間，先預祝來年龍心大悅，然後請將我的舊電話刪除，麻煩了感恩感恩！」疑似為復出鋪路。張小燕證實有收到該訊息，回應：「（黃子佼）只是換電話號碼，新年新氣象。」她也有透露黃子佼的近況，「就是在帶孩子、做功課，看書、聽音樂，進步中，謝謝關心。」

黃子佼先前現身應訊，不認性騷。（圖／中時資料照）

黃子佼跌落神壇後，妻子孟耿如不離不棄，陪伴他面對所有錯誤。2024年元旦，孟耿如公開全家福，感性地寫下：「一年又過去了……今年過的特別有挑戰，不過好的壞的都會過，未來總是會到來，沒什麼特別想說的，我還是很滿足、知足……祝福身邊所有的朋友、家人……一切都能好好的已足夠……我愛大家。」

久未露面的黃子佼，也在全家福中現身，他穿著灰色長袖搭配羽絨背心，戴著黃色棒球帽，盤腿而坐，露出微笑看起來氣色不錯。

黃子佼年初時，精神狀態看起來頗佳。（圖／孟耿如IG）

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