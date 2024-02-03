年輕不是無敵，外科醫師林惠鈺分享，收治過最年輕的乳癌個案僅16歲，當年這個妹妹摸到自己胸部上有個圓形腫塊，以為是良性的就沒有在意，之後就每天努力讀書拼第一志願，終於18歲考完試、也順利被大學錄取，女患者就醫檢查才知道是乳癌。

外科醫師林惠鈺近日在節目《醫師好辣》上分享，她最印象深刻的一個患者年僅16歲，當時這位女患者忙著念書考大學，最初發現自己的胸部有腫塊，聽很多衛教說「會移動、滑動、邊緣平整的腫塊大多數是良性」，就不以為然。

林惠鈺表示，直到女患者18歲考完指考，也順利錄取第一志願，這才想起胸部的這一個腫塊，才終於到醫院檢查，醫師照超音波發現是一顆圓型的、很規則的腫塊，醫師起初也認為應該是良性的腫塊，怎料做了穿刺檢查發現是惡性的。

林惠鈺提醒，良性的纖維瘤仍有0.02％的可能出現惡性病變，所幸女患者罹患的這一型乳癌比較偏向良性的，主因是荷爾蒙過度表現，治療方式會先給患者吃抗荷爾蒙藥5年，讓女患者維持在停經狀態，不要有荷爾蒙刺激乳腺，不過好在不需要做化療，也算是小小的幸運。