國民黨立委韓國瑜本月1日經過2輪投票，以54票成為立院龍頭，不料隨後又爆出白綠兩黨互控「喬院長」一事。對此，媒體人李艷秋認為，這是民眾黨、民進黨都要面子，因此說個有利自己的故事。同時李艷秋還喊話韓國瑜，稱人民不期待其成為另一個王金平，「拿出能耐，上幾盤好菜」。

李艷秋今（3）日在臉書發文指出，民進黨和民眾黨為了誰先打電話喬立法院院長選舉吵翻了天，由於角色眾多、情節曲折，弄得吃瓜群眾霧煞煞。其實這事一點都不複雜，就六個字「綠白合，喬院長」，沒成功，大家都要面子，所以各自説了有利自己的一段故事。

「真相也很簡單」，李艷秋分析一是民進黨內鬥激烈，寧願拉下前立委游錫堃，跟民眾黨交換讓蔡其昌當副院長；二為民眾黨完全禁不起權誘。不過李艷秋也批判白營，選時説的下架民進黨、公開透明，就職第一天就全部破功，他們不但跟綠營有商有量，還愛搞密室協商，被拆穿仍繼續演清高，真是江山代有才人出，一山還有另山高。

李艷秋強調，其實老百姓對綠白鬧只是看戲的心情，真正關心的是新國會如何撥亂反正。國民黨已經拿下立院正副龍頭，尤其韓國瑜又攀上政治生涯的高峰，「此時要展現的是監督執政的強勢作為，不要再搞朝野和諧、調和鼎鼐這些和稀泥的事，人民讓國民黨成為最大黨，並不是期待你成為另一個王金平。」李還期盼，新國會已經不再是民進黨躺著幹的局面，在野黨的起手式非常重要，拿出能耐，上幾盤好菜給大家嚐嚐吧！