大陸與香港從1月29日起可按規定互相執行法院有關民商事案件的裁決，包括部分知識產權以及侵權案的裁決。據VOA美國之音引述專家分析，中港兩地民商事裁決互認安排，會令港商以及外國投資者失去「免於恐懼」的自由，憂慮大陸的司法體系「有人治沒有法治」，影響香港的營商環境導致資金撤離。

香港律師蕭志文表示，中港兩地的法制存在很多差異，認為中港兩地民商事裁決互認安排生效之後，可能會引起外國投資者的憂慮，因為當初選擇到香港投資的時候，沒有預料到中港兩地法院的民商事裁決的跨境執行，進而可能會資金撤離。

蕭志文說，這很明顯是一些外商會擔心的情況。假設一個外商在香港有公司、有生意、有資產，但在大陸其他地方有爭議。一旦當地原告在法院拿到裁決，可以拿來香港執行像是財產凍結等，這與外商當初評估大陸與香港的法律程序不同。面對新情況，可能真的會讓部份人把部份資產帶離香港也說不定。

前中國政協委員劉夢熊受訪時表示，一國兩制、港人治港的重點之一，是「港法治港」，即以《基本法》及香港的普通法進行管制。如今大陸法院有關民事及商業案件的判決，可在香港法院都視為有效，恐會導致香港商人甚至外國投資者失去「免於恐懼」的自由。

劉夢熊引述一個案例，一名港商20多年因支持家鄉建設，在珠三角某個城市以較便宜價錢買了塊地、成立很多商店，事隔20多年後地價大漲，當地市政府竟要求該名港商以當年購地價，加上部份利息出售回購。

劉夢熊表示，該名港商不服，由於相關地皮市值已增至數十億人民幣，不可能以20多年地價讓政府回購，結果相關市政府懷疑羅織罪名，以該名港商「逃漏稅」為由，向當地法院申請追討欠稅30億人民幣。最終該名港商回到香港後，帶著剩餘的儲蓄移居到日本。

劉夢熊質疑，無論民事或商事案件，大陸法院的判決有多少公義讓人大打疑問，但判決內容在香港都視為有效，肯定會讓一些港商與投資者覺得「君子不立危牆之下」，更對前景充滿不確定性而要「潤」（Run）掉。