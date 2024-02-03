中華電推出實惠的「日本、韓國超值型」漫遊上網方案，日本8天5GB優惠價488元、8GB優惠價688元，平均1天最低61元起；韓國8天5GB優惠價388元、8GB優惠價588元，平均1天49元起。另外，中華電推出美國、加拿大可跨國使用的漫遊上網方案，超值型30天10GB優惠價588元，平均1天20元起；跨洲、跨國旅行的客戶，只需申請一個「全球通」方案，即適用日韓、東南亞、美加、歐洲、紐澳等125個國家，上網用量合併計算，免換SIM卡即可輕鬆跨國使用，30天5GB優惠價688元，平均1天最低23元起。

遠傳現有日、韓、新、泰、菲、印尼等多個亞洲旅遊熱門國家上網吃到飽一天99元起；另推出亞洲多國定量包，暢遊亞洲15國，一天只要 10元；另外，可以在歐洲、美國、紐澳旅遊的跨洲定量包，最低1GB也只要99元起。遠傳也推出易付卡儲值優惠，活動期間只要到指定通路儲值滿額，不限上網方案，不論是儲值上網流量或上網吃到飽，只要累積儲值金額滿100元、600元、800元以上，就分別贈送1天、6天、8天上網吃到飽。

台灣大提供「計日型」、「計量型」、「共享包」、「三合一」等原號漫遊方案；針對輕量上網族群，推出「計量型」方案，提供 1GB、2GB、5GB等版本，日、韓、中港澳等亞洲國家只要199元起，至於重度上網族群，提供「計日型」方案，美、加、紐、澳每日179元起，日、韓及星、馬、泰國等，每日只要199元起。另外，台灣大也推出「共享包」，提供日、韓最多可4人共享20GB傳輸量，15天1299元，平均每日每人最低22元；「三合一」則包含上網、語音，日、韓「三合一」，15天468元、享上網2.5GB、發話與受話各 10分鐘免費。

台灣大同步提供預付卡漫遊通服務，除了韓國漫遊通8日吃到飽699元，針對國人也熱愛的日本5日吃到飽479元；東南亞旅遊熱點泰國則是5日吃到飽149元。