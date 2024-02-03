長期、大量發片的日本AV界，近年陷入危機，AV達人「一劍浣春秋」指出，日本片商正減少拍片，取而代之的是精選輯。他認為，雖然新法上路後，AV圈萎縮是可預見趨勢，仍深感惋惜。

一劍浣春秋PO文，轉述某女優說法，「過去每個月會發100支作品的某片商，現在每月只拍60支左右，其他片商也都減少拍攝數量，取而代之的是更多精選輯」。

一劍浣春秋指出，實地觀察發片量確實有減少，以去年9月來說，某片商可以在主要檔期內一口氣發20支作品，但到了2月，目前只有8支，「其中一支還是精選」。

日本於2022年6月通過俗稱「AV新法」的法案，大幅提高AV工作者的個人保障，不過因內容太嚴格，片商首先遭殃；部分現役女優也對新法感到疑惑，畢竟某種程度來說，會影響她們的演出機會。

一劍浣春秋分析，新法對發片時間有嚴格限制，如簽約後1個月才能拍片、4個月後發片，等於女優拍完作品要先等半年才會上市，這對片商的金流影響相當大。片商不得已，越來越依賴成本低廉的精選輯，且市場反應也不差。

「看完我覺得挺糟糕的，作品激減代表新片會少很多很多」，一劍浣春秋坦言，可預見AV會逐漸萎縮，「但這樣真的不好啦」。