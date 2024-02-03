新北市警局今（3）日發佈人事異動，一共43名警官進行調整，其中多位公關、保安、刑事幹才派駐分局，包括原土城分局秘書室主任廖盈如派任金山分局副分局長、保安科股長黃家德派任土城分局秘書室主任、刑事警察大隊偵四隊隊長許雅慧派任永和分局偵查隊隊長、偵八隊隊長葉明青派任土城偵查隊隊長。

新北市警局強調，此次調整依適任人選之品操學能、職務歷練及遷調意願通盤檢討，辦理職務調整，展現本局維護治安、保護市民的決心，相關人員於2月6日（星期二）辦理交接、到任。

異動名單如下：

1.主任秘書室第四序列專員廖文昌調任公共關係室第四序列專員

2.防治科第四序列專員蔡淑琳調任主任秘書室第四序列專員

3.土城分局副分局長符基強調陞保安科第四序列專員

4.汐止分局副分局長葉敏雄調任土城分局副分局長

5.保安警察大隊副大隊長廖武郎調任汐止分局副分局長

6.秘書室第五序列專員歐庭卲調任保安警察大隊副大隊長

7.土城分局秘書室主任廖盈如調陞金山分局副分局長

8.新莊分局防治組組長陳明安調陞交通警察大隊副大隊長

9.內政部警政署第四序列專員沈震原調任永和分局副分局長

10.金山分局副分局長林德清調任秘書室第五序列專員

11.秘書室第五序列專員林樸調任防治科第五序列專員

12.樹林分局偵查隊隊長羅加玄調任板橋分局偵查隊隊長

13.金山分局偵查隊隊長鄭羽舜調任樹林分局偵查隊隊長

14.永和分局偵查隊隊長龔鴻偉調任金山分局偵查隊隊長

15.刑事警察大隊偵查第四隊隊長許雅慧調任永和分局偵查隊隊長

16.刑事警察大隊偵查第八隊隊長葉明青調任土城分局偵查隊隊長

17.交通警察大隊總務組組長林顯宗調任樹林分局交通組組長

18.金山分局秘書室主任宋承翰調任交通警察大隊總務組組長

19.勤務指揮中心企劃股股長游國偵調任金山分局秘書室主任

20.保安科警務正陳秋男調任勤務指揮中心企劃股股長

21保安警察大隊後勤組組長蔡錫全調任汐止分局防治組組長

22.民防管制中心修護股股長蕭素秋調任保安警察大隊後勤組組長

23.犯罪預防科警務正陳建仲調任民防管制中心修護股股長

24.新店分局督察組組長林聖銘調任土城分局督察組組長

25.瑞芳分局督察組組長吳杰坤調任新店分局督察組組長

26.交通警察大隊督察組組長程晉塏調任瑞芳分局督察組組長

27.督察室督察員謝文程調任交通警察大隊督察組組長

28.新店分局秘書室主任楊昇叡調任三重分局秘書室主任

29.瑞芳分局秘書室主任游士漢調任新店分局秘書室主任

30.行政科警務正楊文斌調任瑞芳分局秘書室主任

31.林口分局交通組組長陳文雄調任林口分局民防組組長

32.金山分局交通組組長鍾任瑞調任林口分局交通組組長

33.督察室督察員楊建良調任金山分局交通組組長

34.保安科保安股股長黃家德調任土城分局秘書室主任

35.保安科警務正葉琬華調任保安科保安股股長

36.三峽分局交通組組長潘文通調任新莊分局防治組組長

37.交通警察大隊執法組組長張力元調任三峽分局交通組組長

38.保安科警務正蔡政道調任交通警察大隊執法組組長

39.保防科觀保股股長莊勇贊調任金山分局民防組組長

40.保防科警務正羅巧芳調任保防科觀保股股長

41.勤務指揮中心警務正劉凱楓調任林口分局秘書室主任

42.金山分局民防組組長陳碧鶴調任保防科警務正

43.林口分局秘書室主任王惠忠調任勤務指揮中心警務正