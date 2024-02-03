台灣生物醫藥製造公司（TBMC）是政府打造的生技業台積電，TBMC副董事長、美國韌力公司創辦人楊育民透露，當年創辦韌力時，曾向台積電創辦人張忠謀請益，近日他也與台積電董事長劉德音碰面，請教台積電成功模式，劉德音告訴他重要關鍵就是「要用執行效率極高的台灣人」。

政府主導成立的台灣生物醫藥製造公司（TBMC）2日與美國韌力公司（Nation Resilience）簽約結盟，宣布未來攜手搶進全球近千億美元規模CDMO（委託開發暨製造服務）國際訂單商機，創造台灣另一個護國神山。

工商時報報導，TBMC成立於2023年，目標打造成為生技專業代工的台積電，擁有製程技術、國際人脈和承接代工訂單的楊育民可望在520後接掌TBMC董事長。

楊育民提到，近日他與台積電董座劉德音碰面請教，為了美國韌力或是台灣TBMC長遠的競爭力，都要向台積電學習。

劉德音也傳授心法，點出五件事很重要，首先是放眼世界，以及不斷創新，還要有專業人才管理團隊、建立堅強客戶信賴度，最重要關鍵是，借重台灣人的的工作精神與極高的執行效率。

楊育民也說，TBMC最重要的兩大使命，除打造生技護國神山，開發基因治療、細胞治療、核酸藥物等下一個世代產品製程外，最重要使命是：若有下一次疫情爆發，透過自主研發與製造能力，協助台灣迅速開發疫苗，把病毒擋在境外。