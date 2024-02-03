【全程字幕】立院龍頭綠白「電話門」爭議不斷 陳智菡點陳永興公開信2誤解 @ChinaTimes

綠白「電話門」爭議持續，民眾黨主席柯文哲辦公室發言人陳智菡今天上午受訪表示，醫界大老陳永興公開信有兩個誤解，第一是略過有中間人到柯文哲辦公室，所以柯文哲才回電，第二個誤解是，陳永興明明有傳訊息給柯的老師、乳癌防治基金會董事長張金堅，還有打電話給張金堅說要找柯文哲，這一段也被略過，變成是柯文哲突然打電話給陳永興，這會造成很多人誤解。

陳智菡表示，1月31日有兩名說客在柯文哲辦公室打給陳永興，才有第一通電話交流，那通電之前、甚至之後柯文哲都沒有陳永興手機，陳永興在公開信說，是柯文哲主動打給他，並不是事實，柯文哲也在臉書澄清。

陳智菡強調，柯文哲是用中間人的電話才與陳永興有對話，柯文哲收到中間人傳來的條件，說民進黨願意支持黃珊珊，但希望民眾黨無條件支持他們推出的副手人選，也就是新潮流的蔡其昌，柯文哲只是表示他了解的條件，不過他不可能承諾任何事，因為這件事情是經過黨團決議，柯文哲只是說理解現在民進黨有提出這樣的說法。

陳表示，電話結束後，柯文哲就去參加台北市黨部舉辦的感恩餐會，第一通電話應該是6點到7點間，說客在柯文哲辦公室的時間，第二通電話是在餐會後，9點半後接到張金堅打電話說，陳永興急著找柯，中間人也不斷打電話給柯，表示陳永興希望在跟柯文哲通電話，但是中間都沒有接上，後來柯文哲接到中間人傳來的陳永興電話號碼，此時柯文哲才又打給陳永興，告訴對方這件事情有經過黨團決議，他不可能自己做主，他會把這個訊息告知8名立委、重要幹部，因此10點才開內部會議。

陳智菡指出，會議在討論的，除了民進黨釋放最新訊息，也就是要把票投給黃珊珊，但是有所謂的條件，他們並不是要接受條件，而是要預判有哪幾種投票可能性，這些立委才能知道怎麼投票，除柯文哲，立委黃國昌、黃珊珊等人也都有接到訊息，到底這些訊息背後透露什麼重要訊息，大家要開會集思廣益釐清，「並不是柯文哲同意了，才叫黨團成員開會，完全不是這個狀況」。

陳智菡指出，陳永興公開信有兩個誤解，第一是略過前面這一段，有中間人到柯文哲辦公室，所以柯文哲才回電，第二個誤解是，陳永興明明有傳訊息給張金堅，還有打電話給張金堅說要找柯文哲，這一段也被略過，變成是柯文哲突然打電話給陳永興，這會造成很多人誤解，以為是柯文哲主動的，事實上並不是。