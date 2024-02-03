鮑曼周五在夏威夷一場活動上表示：「在我看來，時候還未到」，她並警告不要過早降低借貸成本。

鮑曼表示，在考慮政策立場未來的變化時，我將保持謹慎。過早降低央行政策利率可能導致未來需要進一步調升政策利率，並使通膨率在更長的時間才能回落到2%。

鮑曼稱近來通膨持續放緩的報告令人鼓舞，如果通膨持續朝著2%目標邁進，那麼終將會來到適合逐步降低政策利率的時候，以防止貨幣政策變得過度具限制性。

但她也強調美國經濟還未來到那個時候，一些重大的通膨上行風險仍然存在，包括地緣政治局勢可能阻塞供應鏈、金融環境持續寬鬆可能激發需求，以及緊俏的勞動力市場可能導致服務通膨升高。鮑曼並重申，如果通膨進展停滯，她仍然願意升息。

聯準會周三連續第4次會議維持利率不變，並暗示或許不需要進一步緊縮貨幣。聯準會主席鮑爾會後發表的談話則澆熄最快3月降息的預期，他並表示屆時央行決策官員可能對物價穩定缺乏「一定程度的信心」。

依據聯準會首選的指標來看，2023年終美國的通膨率為2.6%，仍然高於聯準會設定的2%目標，但遠低於2022年中觸及的峰值7.1%。在通膨降溫之際，美國經濟增長仍具韌性，且就業市場也沒有受到太大衝擊。美國勞工統計局周五公布，1月非農就業新增35.3萬人，較市場預期的增加18.7萬人高出近1倍，1月失業率為3.7%，低於市場預期的3.8%。

鮑曼在去年11月曾表示，可能需要採取更多限制性政策才能使通膨回到2%目標，但今年1月她的看法出現變化，稱她正在考慮這樣的可能性，即在政策利率維持於當前水準一段時間的情況下，通膨可能進一步下降。