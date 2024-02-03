大聯盟傳奇人物席奧艾普斯頓（Theo Epstein）宣布重返老東家波士頓，成為芬威運動集團股東與高級顧問。芬威運動球團旗下除了有紅襪棒球隊，還有英超足球「紅軍」利物浦，NHL冰球匹茲堡企鵝，賽車RFK Racing和波士頓高爾夫。芬威集團老闆亨利（John Henry）聲明：「席奧無疑在歷史留下了不可磨滅的功績，他代表了一個變革的時代，歡迎他成為我們的股東與高級顧問。」

今年50歲的艾普斯頓聲明指出，他很興奮踏入全新的領域，他表示以後的職責不只是紅襪，更要幫助整個芬威集團邁向頂峰。雖然艾普斯頓不會直接管理紅襪的人事決策，美媒預估他仍擁有舉足輕重的發言力。

艾普斯頓2002年以28歲之齡成為紅襪總管，改寫最年輕總管紀錄，2004年帶領紅襪摘冠，破除86年的魯斯魔咒。艾普斯頓在2011年被芝加哥小熊延攬為總裁，2016年小熊闖進暌違71年的世界大賽，成功摘冠打破長達108年的山羊魔咒，美國《財星》雜誌評選艾普斯頓為「全球年度最偉大的領袖」。

2020年球季結束後，艾普斯頓倦勤而離開小熊，隔年復出轉任大聯盟顧問，近年促成多項規則修改，當時還傳言他可能接任大聯盟總裁。