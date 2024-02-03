有些人面對感情很衝動，甚至做出犧牲自己的行為，不過有的人卻很理智，總是把事業放在第一順位。《星座運勢網》近日分享5個不願被愛情束縛的生肖，一旦發現感情不符預期，就可能果斷選擇結束。

▎生肖蛇

生肖蛇的理性大於感性，面對愛情時反而像旁觀者，經常從旁觀察彼此相處模式，在戀愛關係中擁有主導權，掌握感情發展的方向，若發現這段關係並非他們想要的，就會毫不猶豫的選擇放手。

▎生肖猴

生肖猴崇尚自由，容易對一成不變的生活感到厭倦，面對感情也是如此，不希望太早穩定下來，一開始喜歡曖昧的情感關係，彼此不用付出太多真心，相處起來也比較沒壓力。

▎生肖狗

生肖狗的目標是出人頭地，雖然愛情不可或缺，但對於他們而言，若是沒有經濟基礎，多美好的愛情都不會長久，不希望愛人與自己受苦，或為了柴米油鹽而爭吵，把事業看得比愛情還重要。

▎生肖鼠

生肖鼠腦筋很理智，認為愛情是生活調劑，但不是必需品，把戀愛看得很淡，不太會被愛情束縛，而讓自己停滯不前，事業心非常重，甚至會為了實現目標而放棄愛情。

▎生肖虎

生肖比較看重實際性，無論做什麼事或決定，多少都有利益考量，若沒有任何好處，甚至會影響事業發展，就會選擇果斷放棄，當感覺被感情束縛時，絕不任由自己沉淪其中，以免耽誤事業。