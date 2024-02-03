3日傳出立法院長韓國瑜找來立法院前副祕書長周萬來擔任本屆立院祕書長，國民黨立委皆一致盛讚，國民黨團書記長洪孟楷即表示，「專業重於一切！韓院長任用周萬來先生擔任立院秘書長，最合適精彩起手式」。經詢問韓國瑜辦公室，稍早證實「確有此事」，將由周萬來擔任祕書長一職。

周萬來現年72歲，歷經立法院議事處處長、立法院顧問等職務，最高學歷為國立台灣大學政治學研究所法學碩士，2014年被前總統馬英九提名擔任考試委員，才離開服務30多年的立法院。

曾經獲選為保舉最優人員、全國模範公務人員的周萬來，於立法院工作期間曾參與《立法院組織法》、《立法院議事規則》、《立法院職權行使法》、《立法委員行為法》等重要國會改革法案的幕僚工作，並著有多本講述有關立院運作的專書，藉以累積議事成例，進而減免爭議及提昇立法效能，被視為是國內數一數二專注國會議事法規、運作及重要歷史的「活字典」人才。

洪孟楷表示，韓院長如真邀周萬來擔任立院秘書長，確實萬中選一、合適人選，議事規則無人能出其右，出版多本立院議事實務經驗書籍，也是他四年前首次上任後曾拜讀的教科書。

洪說，周萬來3、40年的立院公務生涯，相信一花一草、駕駛、工友、公務同仁也都非常熟識，更能秉公處理，幫韓國瑜打理好立院內外一切；公務體系出身，是事務官從基層做起為國家服務的典範。

洪強調，此人選出線，更能有效激勵公務人員的士氣，只要是專業的文官，就有機會被提拔，突顯韓國瑜用人並非靠關係，而是專業導向。以上三點，是我認為韓國瑜如最終任命周萬來先生為立院秘書長合適之處。

洪表示，讓專業說話，並且也誠摯的希望新進的立院同仁，有空能翻閱這兩本著作，確實會對未來的議事攻防產生正面的效果，也真真正正能夠有助開會、審查預算、朝野協商等快速上手。