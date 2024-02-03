ACE2016所進行的是一項多中心第一期臨床試驗，將招募約30位受試者進行試驗，評估ACE2016之安全性和耐受性，試驗預計於2026年完成，惟時實際時程將依執行進度調整。

育世博執行長蕭世嘉表示，EGFR是一種存在多種癌症中不正常表現的受體酪胺酸激(酉每)，在腫瘤細胞增生與腫瘤血管新生的過程中扮演關鍵角色。已知EGFR的過度表現廣泛存在於大腸癌、非小細胞肺癌和三陰性乳癌等，目前已有標靶藥物被成功開發，但該標靶藥物治療後，所可能產生的腫瘤後天抗藥性，將導致其效果受限不彰。

細胞免疫療法被定義為一種創新的癌症治療方法，根據國際調研機構Value Market Research調查指出，全球細胞免疫治療市場的市場規模將從2022年的93.5億美元到2030年可達近673.4億美元，年複合成長率高達24.53%。現有細胞治療大多為自體免疫細胞療法，最大的困境亦為治療效果有限，且因自體細胞療法屬客製化的治療，亦導致價格高昂。

育世博執行長蕭世嘉指出，育世博團隊自2022年6月獲得第二項產品ACE1831的IND核准後，僅花一年半的時間即成功取得第三項產品ACE2016的IND核准，充分展現公司技術平台的廣泛適用性以及在高效研發方面的卓越能力。