52歲溫翠蘋早年參加環球中國小姐選美出道，她人美婚姻卻風波不斷，第一段婚姻嫁給日本老公，因對方外遇離婚，接著又跟美籍老公Kevin結婚、2017年離婚，近日傳出她被另一半酒後失態毆傷，梅開三度嫁給教授男友一事也曝光，美女醫師黃宥嘉最近在節目上談此事，表示如果是她應該很難原諒，並直言看對方打的地方很危險，很容易致死。

醫師黃宥嘉等人最近在《新聞挖挖哇》談溫翠蘋被另一半動手的八卦，並表示好巧不巧，溫翠蘋在那幾天發文暗示身體不適，疑與被打有關，雖然溫翠蘋後來發聲明強調：「當日因為雙方都未控制好酒精的攝取量，導致口角爭執，情緒激動，返家後已互相道歉」，並指她沒有受傷，自己也已經原諒另一半。婚顧業者VIVI表示，因為他們現在的關係是夫妻，通常女生見到對方道歉就會心軟，但她覺得應該嚴肅看待此事。

溫翠蘋過去參加選美出道。（圖／中時資料照片）

VIVI說自己沒辦法理解這件事，她曾被老公大小聲，自己立刻反擊罵回去，不認為動過手的人以後會完全改過向善；財經專家郭莉芳也認為，只要有動手紀錄，通常她看到的案例都跟上一代影響有關，可能以前看長輩這樣做覺得正常，但她都會勸身邊朋友，如果發現對方生氣時無法控制自己的行為就要警覺；餐酒館老闆錢毅也說，很多人都會把自己的行為推給酒精，但他認為喝酒後常會呈現出這個人原本的個性，甚至是放大本性。

醫師黃宥嘉說，腹部裡面有重要器官，例如肝臟和脾臟，固然對方踢的是左邊，但男生的腳很大，女生身板小，只要肝臟或脾臟破裂，很容易致死，依照溫翠蘋的說法是，另一半是教授上知天文、下知地理，但什麼都知道的教授，攻擊的也是人最脆弱的地方，「所以我覺得他本性可能不是這麼的善良」。

【新聞挖挖哇】這款婚姻還不趕快逃？溫翠蘋梅開三度嫁教授悲劇收場？52歲美魔女婚姻啟示錄！路邊被老公踹回家還要跟他道歉？高學歷施暴者招數五花八門？

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