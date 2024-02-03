民眾黨爆出有中間人到民眾黨主席柯文哲辦公室，請柯文哲與醫界大老陳永興通話，對此，民進黨發言人吳崢表示，柯文哲1月31日確實致電給陳永興醫師，還有提到珊昌配的討論，後來不被民進黨團和民眾黨團接受，而關於中間人，民進黨並沒有授權任何人代表民進黨去向民眾黨提議珊昌配。

吳崢指出，從昨天到今天可以看到民眾黨全黨打一人，全部都在打他這個發言人，事實部分釐清很清楚，過程中民進黨有和在野黨合作的善意，但是並不會放棄民進黨的原則。

民眾黨昨開記者會曝光中間人身分為廖紫岑和林煜喆，對此，吳崢表示，無論他有何人際關係，民進黨並沒有授權任何人代表黨中央或黨團去接觸民眾黨提議珊昌配。

針對柯文哲堅持是中間人打電話給他要求他回電，吳崢表示，柯文哲有他的說法，還揚言要提告，對此他尊重柯文哲，民眾黨現在是全黨打一人，但是這件事情重點很明確，立法院長選舉民眾黨拋出珊昌配這件事情以前，社會最關注焦點是跑票問題，以及為什麼民眾黨第二輪棄權，是保送韓江配，換取召委合作？民眾黨不需要用全黨打一人的手段，轉移社會對他們的關注，應該回應大家的質疑。

吳崢強調，無論中間人聲稱他們是出於什麼動機接觸柯文哲，民進黨包含黨中央和黨團沒有授權任何人就珊昌配和柯文哲接觸，這點事實很明確，柯文哲因為他聲量很高、人緣好，所以很多人會找他分享意見，就如同他之前說有人出兩億美金喬他退選，但並不是每個人都有代表性。

吳崢表示，陳永興醫師公開信回應的很清楚，民進黨和陳永興說法一致，如果柯文哲認為陳永興的記憶和他不同，應該和陳討論，可是柯文哲稱很尊重陳永興，但是引述陳說法的吳崢太可惡，既然陳永興說法是值得信賴，民進黨說法和陳永興醫師還原過程很一致。

吳崢再次強調，民進黨並沒有向民眾黨提議珊昌配，而是民進黨團接收到這個提議後也沒辦法接受，因為民進黨立場就是院長支持游錫堃，副院長可以談合作，前天晚上第一時間貼文提到，民眾黨團對珊昌配也不埋單，民進黨團和民眾黨團沒辦法達成共識，大家都對珊 昌配不埋單。

針對外界認為是派系內鬥？吳崢說，點名的人名越來越多，包含柯文哲老師等人，但民進黨的態度萬變不離其中，無論任何人說他代表誰，民進黨都沒有主動提議珊昌配，柯文哲這麼紅，地位這麼重要一定會有很多人跟他分享，但民進黨並沒有派出任何代表。