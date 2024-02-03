台南市長黃偉哲3日一早化身列車長，開箱全新的仁德運動公園特色遊戲場，發送代表入場車票後，上百名小朋友開心體驗仿台糖火車造型、融合甘蔗的遊戲器材，他也特別強調，目標是「一區一特色公園」，還沒有達成的區域會繼續努力。

以火車站為主題的仁德運動公園特色遊戲場今天正式啟用，可愛的糖廠五分車頭造型搭配大型沙坑、溜滑梯以及攀岩板等多樣化的設施，吸引家長、小孩子目光，仁德區公所上周開放100個體驗名額，30秒就被搶光，不少家長扼腕「比五月天的票還難搶！」

黃偉哲化身列車長開箱仁德特色遊戲場。（曹婷婷攝）

市長黃偉哲特地手持搖鈴、化身列車長現身，與現場小朋友們開心互動，立委王定宇、陳亭妃也到場跟小朋友同樂。

仁德運動公園特色遊戲場今天正式啟用。（曹婷婷攝）

仁德區長黃素美表示，仁德運動公園特色遊戲場建設經費為1240萬元，歷經1年工期完工，當初在設計規畫階段即採用公民審議參與預算方式進行，先後舉辦2梯次公民工作坊以及1場次專家學者會議，最後由公所在官方網站及社群媒體上公布不同的設計方案，提供民眾票選，由於仁德有3座車站，於是以車站為發想，成果贏得好評。

黃偉哲指出，「一區一特色公園」是他上任後的施政目標，有的區甚至擁有超過1座特色公園，至於還沒有的區，市府也會努力逐步完成。工務局指出，台南特色遊戲場45座，其中20座已興建完成、1 5座興建中、10座規畫中，針對還沒有的區域，會想辦法找適當腹地、地點規畫。