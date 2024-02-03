遊戲實況主Toyz近期到超哥日料店吃飯，因嫌醋飯難吃遭到對方當街痛毆，頭破血流送醫；事後，「情色教主」雪碧也做出評論，認為Toyz嘴臭被打應該，而Toyz也在直播回嗆，「破麻！回去好好伺候妳的乾爹就好啦」遭雪碧提告，對此，Toyz再度於直播中談及此事。

Toyz昨（2）日在直播中提及雪碧，對方稱自己是看完影片後對Toyz做出公評，他直言，「我也是同樣想法，我也是按照你過往的新聞對妳做出公評，至於雪碧辱罵我之前，你所謂的公評也是在罵我狗」。

至於自己罵對方是「破麻」一事，他道歉後也解釋，因自己對台語不了解，「我本以為破X是指感情觀以及兩性之間關係，搞得沒那麼清楚比較混亂的女性做出形容」。

然而，雪碧先前曾說自己沒有侮辱Toyz「我的影片一開始也沒有說他（Toyz）是什麼什麼，我只是聽人家說的」；對此，Toyz也反擊：「妳罵我就是聽人家說，我罵妳就是公然侮辱、誹謗，『聽人家說』這麼好用，我到時候上法庭我也說『聽人家說』」同時認為雪碧認識超哥，根本不能算是公評，「如果妳沒辦法公評一件事的話，那拜託妳就說我跟她他很好挺他就好，不用講那麼多偽邏輯」。