國會改選後，傳出有「國會活字典」之稱的前立法院副秘書長周萬來，將擔任立法院秘書長一職，國民黨主席朱立倫今天說，他擔任立委時就認得周萬來，他對議事的嫻熟與瞭解，是位適當人選，也相信韓國瑜院長的選擇會是最好的。

朱立倫今天偕同新北市長侯友宜到花蓮，對支持者在總統大選時力挺表達謝意，國民黨立院總召傅崐萁、縣長徐榛蔚等地方人士出席。會後，朱立倫受訪對於周萬來擔任立法院秘書長一職表達看法。

朱立倫表示，針對立法院秘書長人選，相信在韓國瑜院長領導下，國會功能、議事公平與超越黨派都可期待，相信韓國瑜會做最佳的選擇。

朱立倫說，他在擔任立委時，就認識周萬來，當時周任議事處長，後接任副秘書長，對議事嫻熟與了解，是最適當人選。

據了解，在包括王金平等多方推薦下，韓國瑜決定邀請周萬來出任立院秘書長。而周萬來過去在立法院，正是朝野公認的國會「活字典」。