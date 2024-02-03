針對民眾黨緊咬民進黨主動喬「珊昌配」，更扯出總統府祕書長林佳龍介入；林佳龍辦公室發出聲明表示，立法院長選舉一事，林佳龍根本沒有介入，黃國昌所指控的陰謀論完全偏離事實。看到黃國昌的發文後，林佳龍再次與前立法院長游錫堃通上電話，雙方對於事件發展至此皆感到無奈，游並於電話中給予林勉勵，凡事豁達以對。

聲明指出，林姓企業家與柯文哲陣營熟識，表達希望前往溝通立法院長選舉，林佳龍僅被動被告知，並不知道細節，也無權阻止，更沒有授意的問題。

聲明說，立法院長選舉過程，中間有許多民間人士來訊、來電表達關心，許多訊息林佳龍也有同步傳遞給游錫堃本人及相關人士，坦坦蕩蕩，可受公評。

聲明表示，黃國昌把友人私下的善意互動與訊息交換，胡亂貼上標籤與政治陰謀，令人無比遺憾，希望適可而止。

聲明中表示，看到黃國昌的發文後，林佳龍再次與游錫堃通上電話，雙方對於事件發展至此皆感到無奈，游也在於電話中給予林佳龍勉勵，凡事豁達以對。

聲明強調，游錫堃是提攜林佳龍的前輩，多年來為台灣民主的付出，有目共睹，沒有任何人願意見到這次的選舉結果，過程中的種種努力，皆是為了台灣發展，清者自清，若有半點私心，則天理難容。立法院院長選舉已經定案，盼望台灣政治回歸理智，面對新的選舉結果。