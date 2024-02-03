Steph & Dray make it look easy



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勇士21歲前鋒庫明加3日投15中11，貢獻全場最高29分，外加6籃板、4助攻、2抄截，史蒂芬柯瑞也投進4顆三分球，拿下20分、6助攻與6籃板，攜手幫助勇士121比101輕取傷兵累累的灰熊，除了摘下難得2連勝，目前以21勝24敗戰績，僅落後西區第10爵士半場勝差。

繼續排出柯瑞、克雷湯普生、威金斯、庫明加與卓雷蒙格林先發陣容的勇士，上半場打完，就靠庫明加包辦15分，柯瑞也有10分進帳，取得57比47領先優勢，反觀陣容傷兵眾多的灰熊，只能一路處於苦追窘境，半場僅傑倫傑克生攻下唯一兩位數得分(13分)。

勇士下半場始終維持10分上下領先，但到比賽還剩6分16秒，卓雷蒙格林吞下第5犯，可是勇士總教練科爾選擇讓他繼續留在場上，接著也讓柯瑞接連投進兩記三分球，擴大勇士領先到16分，打到最後1分46秒，灰熊也換下主力宣告提前舉手投降。

除了庫明加與柯瑞，克雷湯普生也幫勇士拿下14分，波齊姆斯基替補貢獻12分、14助攻與7籃板，卓雷蒙格林9分、12籃板及6助攻；陣中擁有8名傷兵的灰熊，則以傑倫傑克生27分最高，吉亞德與羅迪各有16分，文斯威廉斯15分、6籃板及4助攻。