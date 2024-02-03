民進黨與民眾黨在立法院長選舉，到底誰打電話拉票？民眾黨稱民進黨發言人吳崢將所有事情簡化成「柯文哲主動致電醫界大老」，事實是柯文哲非常敬重醫界前輩陳永興醫師，抱持善意態度回電。對此，吳崢表示，這可能是未來跟民眾黨互動會遇到的問題，對於中文字含意認知不同。

吳崢舉例，他所說的柯文哲主動致電找到陳永興，這個叫做主動，但柯文哲認為這不是主動，是因為前面有人找他要他回電，所以這不是主動，民眾黨對文字的理解常常跟大家都會有出入，就像民眾黨之前說要團進團出，後來又說分裂投票也是團進團出，所以如同他所講，中文是博大精深語言，對於文字理解不同，這可能無可厚非，但必須要理性對話。

另外，柯文哲辦公室發言人陳智菡昨晚間反嗆吳崢，不要只會「縮」，錯了要道歉，才是男子漢，對此，吳崢表示，他比較才初疏學淺，能不能請陳主任告訴他什麼是男子漢？是不是可以請她說明清楚。