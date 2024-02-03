【全程字幕】綠白電話門大亂鬥！2中間人背後高層是林佳龍？ 陳智菡爆「通聯紀錄都有」 @ChinaTimes

白綠喬國會龍頭「電話門」愈演愈烈，更延燒到「閣揆之爭」。民眾黨昨點出代表總統府祕書長林佳龍的中間人牽線，民眾黨主席柯文哲才致電醫界大老陳永興，但林佳龍辦公室昨晚回應，張冠李戴、子虛烏有。民眾黨發言人陳智菡今（3）日受訪強調，「相關通聯紀錄我們都有，很遺憾事情發生到這個樣子，感覺上是各方想要說服的人，說服不成，我們什麼都沒說，但是卻被出賣掉的感覺，這感覺非常不好。」

陳智菡還原說，林佳龍跟柯文哲是有交情的，為什麼他們會說事前經過確認，這兩位要到柯文哲辦公室之前，打電話來約，當然有透露出訊息是誰叫他們來的。

陳智菡表示，他們跟這2位並不是那麼熟，只是知道柯文哲認識中間人，因此幕僚向林佳龍辦公室確認，「這2位說是銜命而來，是不是真有這件事？」林佳龍辦公室的確告訴柯辦說「這沒有問題」，柯文哲才進行這場會面。

陳智菡嘆，這件事情各方都非常有善意，希望能夠穿梭促成，事情沒有成、他們希望說服民眾黨的條件沒有成，「我們沒有接受，但是怎麼變成我們是要被倒打一耙的對象？」

至於民進黨前主席卓榮泰與立委黃珊珊見面，卓榮泰是否強調以游錫堃當院長為前提？陳智菡說，卓榮泰釋放的訊息是一致，從前到後都支持游錫堃，而這樣的訊息就跟另外一派說，「可以投給黃珊珊」的訊息非常不一樣。

她表示，正是因為如此，1月31日才要在晚間10點召開緊急會議，了解民進黨投票意向為何，以及各派系運作狀況、有可能呈現怎樣的投票結果，必須去做沙盤推演。

對於是否卓榮泰、林佳龍派系角力，陳智菡直言，在立法院長龍頭保衛戰當中，接觸非常多來自綠營多方訊息，的確有好幾位是目前被點名未來閣揆重要人選，是不是要在這場戰役說立下戰功，或是有什麼障礙要剷除，是民進黨內部的事情，跟民眾黨無關。

陳智菡說，民眾黨非常遺憾，作為被說服的第三方，也從來沒接受利益交換，最後綠營急於抓戰犯或是派系鬥爭，讓柯文哲成了被犧牲的人，這件事情非常沒有道義之外，也是在混亂社會風氣，因為綠營透露的訊息、放的新聞完全都不是事實，是非可以這樣顛倒嗎？不要用黑白顛倒的謠言影響輿論，當局者帶頭釋放假訊息，欺騙民眾，相信這件事情在未來閣揆爭霸戰中，也會被人民記上一筆。

陳智菡也點出，誰是誰非、誰在說謊，有幾個脈絡，現在已經有人前後不一致自打臉，民進黨發言人吳崢原本信誓旦旦說，是柯文哲先打電話過去，後來聲明澄清說已經理解的確有中間人。

陳智菡並指，卓榮泰原本在臉書說從來沒介入立法院長選舉這一局，昨天又改口，反觀民眾黨從頭到尾一致，都說是民進黨想要說服民眾黨，但民眾黨從來都沒有接受條件，且所有黨團成員都開會、還有訊息非常清楚，很明確傳給對方說，不可能投新潮流。

陳智菡強調，如果是民眾黨自己提出的條件交換說，怎麼可能再傳這樣的簡訊，前後邏輯很清楚，民進黨已經有多個訊息被證明是錯誤、造假的，民眾黨說法是一致的。