周姓男子（右二）於2月1日酒駕衝撞岡山警方的攔檢點。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄一名48歲周姓男子於2月1日晚間11時許酒駕汽車衝撞岡山區嘉新陸橋上的臨檢點，警方對他酒測，酒測值達1.08毫克。周男酒醒後頻頻向警方道歉，直說以後不會再犯。

岡山警方於2月1日晚間在嘉新陸橋上執行「春節安全維護」路檢時，一輛自小客車突然衝撞警方設置的交通錐、警示燈。攔檢警員與酒駕的周男都沒有受傷。

周姓男子當晚與友人至岡山區一家小吃店飲酒後，他喝到醉醺醺後竟然開車要回楠梓區住家。周男在行經岡山區嘉新陸橋時，因不勝酒力竟直接衝撞警方的攔停點。

由於周男喝到茫茫，無法正常回答警方的詢問，警方於是先將周男帶回派出所，待他醒後再問話。儘管周男一再向警方道歉，但警方訊後仍依妨害公務、公共危險罪嫌移送法橋頭地檢署，並求償被毀損的爆閃燈費用。

岡山分局呼籲，酒後駕車自2022年3月31日起施行加重處罰，除提高初次酒駕罰金外，十年內再犯均以最高額罰鍰處罰（機車9萬、汽車12萬元），此外還會移置保管車輛，吊銷駕照，超過3次酒駕更會公布違規人照片。請民眾勿心存僥倖酒駕。

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