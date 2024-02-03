2024年關山千人拔蘿蔔今天舉行，廣達5公頃的蘿蔔田湧入大批民眾開始拔蘿蔔。關山鎮長彭成豐表示，歡迎所有好朋友體驗關山田園風光及優質的農特產品，藉由活動了解農食教育的重要性，減少碳排放，寓教於樂。

拔蘿蔔活動分成3場次，第1場9點開拔，民眾們經工作人員帶往場地，等到開拔哨聲一響，拿著蘿蔔袋衝向田中找尋蘿蔔拔呀拔，1小後離場，每袋滿滿的蘿蔔讓民眾們樂不可支；第2場10點開拔，第3場下午1時30分，場地還貼心準備親子區，爸爸媽媽帶著小朋友拔蘿蔔，小朋友從不熟悉到熟練，直說拔蘿蔔好好玩。

2024年關山千人拔蘿蔔今天舉行。（蔡旻妤攝）

千人拔蘿蔔活動吸引數千民眾參與，活動場地周邊車輛停得水洩不通，公所拔蘿蔔帶專賣區購買人潮大排長龍，而豐富的摸彩品也讓中獎民眾笑呵呵，稻草裝置藝術吸引許多民眾拍照打卡。11時30分摸彩活動，特獎是價值近3萬元的電輔車2台，抽中的民眾迎來新年好運氣，頭獎是1萬元禮券3份，得獎的民眾大呼驚喜，採買年節禮品好心情。

2024年關山千人拔蘿蔔今天舉行。（蔡旻妤攝）

今年的活動先有14場體驗組，透過拔蘿蔔及做蘿蔔乾等體驗田間綠肥到餐桌美味的蘿蔔料理，顯示關山鎮團隊將拔蘿蔔活動辦理的多元化，提升在地經濟。

2024年關山千人拔蘿蔔今天舉行。（蔡旻妤攝）

彭成豐說明，關山拔蘿蔔活動近10公頃蘿蔔田中5公頃由體驗組來拔，另外5公頃則由千人拔蘿蔔民眾拔，若民眾反應熱烈，公所團隊會將該活動辦理的多彩多姿，讓您體驗不一樣的拔蘿蔔，感受關山樂活小鎮的田園風光魅力。