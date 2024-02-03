民眾黨立委黃珊珊昨發文還原綠白溝通過程，甚至嗆「民進黨是沒有用的51席」，對此，民進黨發言人吳崢表示，黃珊珊說的話很重，他絕對不會說民眾黨委員沒有用，因為每個委員的背後都是有民意基礎，吳崢也酸，藍綠兩黨在立院投票時良率是100％，但民眾黨的良率是88％，民眾黨卻認為是小事，這其實蠻嚴重。

吳崢表示，黃珊珊說的話很重，這就像他如果走在路上被指著鼻子說，「你這個男人很沒用」，他絕對不會說民眾黨委員沒有用，因為背後都有民意基礎，不會指稱任何一位委員沒有用。

吳崢指出，既然黃珊珊說民進黨沒有用，她罵民進黨就好像在罵他，所以他必須回應，話鋒一轉，他提到，在立法院龍頭選舉時，國民黨預計開出54票，一票都沒跑，民進黨也開出51票，票票入匭，但是民眾黨只開出7票，這就好像產線要拚良率，藍綠良率是100%，但民眾黨的良率是88%。

吳崢說，這件事發生以後，黃珊珊身為民眾黨團副總召，還稱這件事情是小事，這就好像是大家要起義，約好午夜子時要行動，結果有人說肚子痛沒辦法，少了一個人，這其實蠻嚴重，民眾黨要如何執家法是家務事，但如果當年服貿我們也是用這種紀律，是擋不下來的。