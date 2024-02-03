台北市立動物園呼應文山地區的發展，從生態到人文範疇與貓空、貓纜共同推動「貓空、貓纜、大貓熊」的三貓計畫2.0，與政治大學USR辦公室合作，蒐羅動物園建置過程及動物園演進發展脈絡，結合動物園近年舉辦的生態大踏查計畫以及山地區周邊生態與人文歷史、產業與地景變遷作為內容，把高氏宗祠現址規畫為地方文史教育展示館，預計在4日開館。

動物園在1914年建立於圓山，原址鄰近台北市立美術館，後因動物數量及物種逐漸增多，為求更好的動物福祉、保育教育及提供遊客更好的遊憩空間，在圓山園址腹地不足以容納動物，亦無法擴建的情況下，經過北市府的規畫後，找到位於木柵的現址。

當地地形平緩且距離台北市區不遠，依山傍水適合動物園的動物居住，於是拍板定案將木柵頭廷段設為動物園新址，而為了讓動物保育教育能福澤後代，高氏家族讓出世居土地同意作為動物園用地。

同時為照顧當時高氏家族當時拆遷之原意，同意高氏宗祠應用當時的動物園汙水處理廠儲藏室為高氏子孫祭祀空間，今年動物園透過與政治大學USR辦公室、高氏宗親會及台北動物保育教育基金會的社區夥伴關係合作，將宗祠空間規劃為地方文史展示館，將動物園、貓空與木柵地區發展史，透過展示及每周四的開放參觀與導覽活動，轉成為可以持續傳誦與延續的故事館。

台北市立動物園園長諶亦聰表示，今年適逢動物園建園110周年，動物園特與指南宮、大地處 、文化局、政大等三貓在地單位及組織合作辦理里山川藝術季，其中的重點活動「文化生態小旅行」，便是以三貓生態大踏查調查成果，結合文山區重要文化歷史景點、自然地景產業人文規畫步道探索活動。

他說，高氏宗祠加入頭廷里以往在地文史豐富內涵，以「頭廷魁文史館」面貌全新現身，為文山區增加一新文化景點，也為今年里山川藝術季點擘一個美好的開始。

動物園也邀請「鄰居」政治大學在通識教育中心與大學社會責任辦公室一起參與「三貓生態大踏查」，在2023年政大開設通識課程「三貓生態食農傳播實踐」與動物園合作，納入食農教育、里山倡議與生態藝術等議題，今年將持續與政大通識教育中心及USR辦公室持續合作，透過課程的引導與在地體驗實作，讓政大學生及更多在地學子能以多元方式認識與親近腳下的這片土地，未來能回饋鄉里一起實踐永續社會理念。