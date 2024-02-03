去年10月4日小犬颱風來襲，中市賴男將愛車停在北屯兒童公園旁停車格，因路樹倒塌遭壓損，對該路樹管理機關中市養護工程處提國賠訴訟，求償修車費6萬3738元。法官以路樹健康無異常，當天最大瞬間風速為8級「疾強風」，強風吹襲致樹木傾倒、折斷，屬不可抗力，難以認有「管理欠缺」，判決駁回，車主苦嘗敗訴，可上訴。

賴男2023年10月4日小犬颱風來襲時，將車停在兒童公園旁的興安路一段停車格，豈料，1棵路樹在下午4時許發生大樹幹斷裂、倒塌，壓損該車。賴以台中市養護工程處有「管理欠缺」，2023年10月6日申請國賠被拒，而提起國賠訴訟。

賴說，中市當天瞬間最大陣風為蒲福氏風級8級，但平均風速未超過5級，他當天晚間6時到現場查看，周遭未見其他樹幹斷裂或小樹枝遭折斷。他強調，該路樹斷裂並非颱風所致，台中市養護工程處對路樹「管理欠缺」，與他所受損害有相當因果關係，請求給付車輛修理費6萬3738元。

台中市養護工程處否認「管理欠缺」，抗辯指稱，與園藝公司簽訂契約定期維護北屯兒童公園植栽，事故發生前1個月都沒接獲該路樹有病蟲害、枯死、斷枝或傾斜等異常通報。警方案發時到場拍攝照片顯示，該路樹枝葉繁茂、樹葉色澤正常，多數葉片仍留存在折斷枝體上，可見枝幹輸送養分功能正常，無遭蟲蛀或機能腐敗等證據。

台中市養護工程處說，中市在2023年10月3日23時30分納入陸上颱風警報警戒區域；依中央氣象觀測資料，中市10月4日瞬間最大陣風達17.7m／s，已達蒲福氏風級表8級風的疾（強）風等級，屬於「小樹枝折斷，人向前行阻力甚大」，該路樹因颱風氣流所挾帶強風吹襲導致。

台中市養護工程處主張，賴在颱風警報期間將車輛停放在兒童公園旁停車格，屬自甘冒險行為，所受損害與該路樹位置或管理，難以認定有相當因果關係，聲明原告之訴駁回。

法官認定，路樹折斷傾倒而壓損該車屬不可抗力造成，請求賠償並無理由，判決駁回。