泰森福瑞、烏席克拳賽宣傳影片。（美聯社資料照）

FURY VS USYK STATEMENT pic.twitter.com/z7nf4Q3N70 — Queensberry Promotions (@Queensberry) February 2, 2024

WBC世界重量級拳王泰森福瑞（Tyson Fury）不慎在練拳時劃傷右眼眶，他與世界統一拳王烏席克（Oleksandr Usyk）原定2月17日（農曆大年初八）在沙烏地阿拉伯的「火焰擂台」拳賽也被迫改期。賽事方聲明指出，泰森福瑞在利雅德練拳，對打時遭到嚴重割傷，需要緊急治療縫補，必須休養一段時間。

泰森福瑞的發言人表示，他們得等到醫師完整評估之後，才能進一步規劃養傷的時間與確切的比賽日期。泰森福瑞說：「這個壞消息把我擊垮了，我準備了這麼久，達到這麼好的狀態。我為籌備這場盛會的所有參與者感到心痛，我會在眼傷痊癒之後繼續努力備戰，我只能在此向大家致歉，包括烏席克的團隊以及當天其他比賽的拳手夥伴們。」

這場大賽的官方宣傳影片極盡誇張之能事，泰森福瑞、烏席克兩人從美國大西部打到古羅馬競技場、海盜船、東洋武士決鬥。

外媒報導泰森福瑞為了此戰加強鍛鍊，不僅體態沒有那麼臃腫了，還在練拳中加入大量的對打賽，最後遭到練拳對手的拳套劃傷。這場拳賽預計是重量級四大聯盟的統一戰，烏席克拿出手中的WBA、IBF、WBO腰帶做賭注，泰森福瑞拿出WBC腰帶，贏者全拿，將成為四大聯盟時代的首位重量級「無庸置疑冠軍」。