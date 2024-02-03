麵包是不少人的早餐首選，然而一般麵包為了要好吃，常另外加入許多食品添加物，默默就吃進了高油、高糖、高熱量，導致有發胖、危害健康的問題。對此，營養師李婉萍分享，若不想放棄麵包但又不想越吃越胖，可選擇「酸種麵包」，其不僅成分單純，食用下肚也較不易脹氣、升糖指數更低，非常適合減重及需要控制血糖者攝入。

李婉萍在粉專「李婉萍營養師」發文表示，酸種麵包是一種歐洲古老傳統製作麵包的技術，用料通常非常的少、成分單純，只採用天然的酵母、麵粉、水跟鹽，經過15個小時以上的天然發酵製成。

有別於一般麵包，李婉萍指出，酸種麵包最大差異在於「發酵過程」，是以麵粉中天然存在的活酵母和乳酸菌來長時間發酵，藉由天然酵母、麵粉、水，產生大量的益生菌，所以食用進肚較容易被消化，不容易脹氣，對腸胃也比較好、升糖指數也更低。

也因為有上述好處，李婉萍說，酸種麵包就非常適合減重或需要控制血糖的人攝食，讓愛吃麵包者能有更健康的選擇。

至於酸種麵包可以搭配什麼食物吃？李婉萍建議，切片後於上面加上蛋白質，如鮭魚、水煮蛋，或是加上好油像是酪梨，也可以麵包沾著橄欖油、巴薩米克醋吃，都是健康又好吃的搭配。