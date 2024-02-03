紅髮艾德飆唱百億神曲 把「TAIWAN」穿上身嗨翻5.6萬人 #紅髮艾德 #高雄 #演唱會 #神曲 #唱 #TAIWAN #衣服 #嗨翻 #親切 #寵粉

紅髮艾德（Ed Sheeran）3日於高雄世運主場館開唱，高市府同步推出「2024商圈夜市優惠券」，高雄多處商圈夜市湧入人潮，來自世界各地的歌迷也紛紛抵達高雄，埃及、丹麥的歌迷在高捷車站兌換商圈夜市優惠券，大讚高雄的用心與熱情。

高市府經發局長廖泰翔表示，演唱會經濟持續發威，從攤商到歌迷都非常期待，高市府推出的「加食延暢」專案，讓歌迷憑票兌換每張面額50元的「2024商圈夜市優惠券」。除了配合演唱會散場延長發放時間之外，更精心製作地圖，整合大眾運輸與優惠資訊，讓歌迷獲得「完整攻略」。此外也貼心設計，歌迷只要透過掃描演唱會門票上的QR CODE就能兌換優惠券，不僅快速省時，更不會影響門票進場與歌迷收藏。

來自埃及的Ahmed表示，這次與丹麥的朋友一同來高雄聽演唱會，很開心拿到商圈夜市優惠券，感謝高市府的用心；在西班牙留學的林同學指出，為了紅髮艾德演唱會，特地飛回台灣，首日在高鐵站搶頭香，很榮幸成為第1位領取優惠券的幸運兒。

經發局提醒，「2024商圈夜市優惠券」於2月2日起至2月4日在高捷車站左營高鐵、巨蛋、高雄車站、美麗島、三多及鹽埕埔站發放，從上午10時發放到晚間10時，部分捷運站服務延長至凌晨12時，請樂迷務必留意各站服務時間，把握機會現場憑演唱會門票領取，使用期限到4月30日，也包含過年期間，歡迎在各大合作商圈夜市及店家使用優惠券。