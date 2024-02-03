台糖國產「安心豚」梅花豬肉片遭驗出含有「西布特羅」瘦肉精成分，引發社會各界議論。對此台北市長蔣萬安3日表示，北市府即刻啟動調查，一旦發現有相關違規的事情，立即下架回收，而且會要求所轄的縣市衛生處進行處罰；衛生局則表示，目前尚未接獲屏東縣衛生局通報問題產品流入，會於市售通路加強稽查抽驗是否有相同品項產品。

蔣萬安3日上午表示，台北市政府每年都會執行生鮮肉品的用藥殘留檢測。蔣萬安直言，豬肉一直是民眾非常喜愛食用的食材，特別下星期就過年，春節期間豬肉的需求還有採購量都會非常大，因此一發現台糖的豬肉有殘留瘦肉精，就請衛生局即刻啟動調查，「一旦發現有相關違規的事情，立即下架回收，而且會要求所轄的縣市衛生處進行處罰。」

衛生局補充說明，依台中市政府衛生局提供檢出瘦肉精同批號肉品並未流入台北市，惟台糖台北營業所位於萬華區，已立即派員前往稽查，現場未營業，同時當場致電業者，確認星期六日未營業，將於星期一再度前往稽查。

衛生局說，2023年一共抽驗132件豬肉產品（含81件國產豬及51件進口豬），檢驗結果皆為合格。除於2024年持續進行後市場監測，並加強抽驗豬肉檢驗瘦肉精外，年關將近，也會提升稽查量能，針對是否有相同品項，衛生局也會立即查核。如查獲違規，除要求立即下架回收外，也會移請所轄縣市衛生局依法處分，以維護消費者安全及權益。