李欣恬／台北報導

雙歌仔戲名角同台飆戲，飾演航海王鄭芝龍的孫翠鳳，遇上扮演荷蘭人的唐美雲，兩人在劇中針鋒相對，各有各的氣魄和勇氣，將在大型戶外歌仔音樂劇《1624》登場，這也是兩位演員首度同台。

1624年荷蘭佔領台灣，距今正好400年，再次執導歷史大戲的導演李小平表示，一路從《見城》、《船愛》到《1624》，這次又和歷史相遇，「所有相遇都產生最新的媒合，這次孫翠鳳和唐美雲相遇，我希望能呈現出人物的鬥智和鬥狠，兩人也是很好的演員，自己加了很多細節，讓表演更立體。」

《1624》集結金獎級陣容，由國家文藝獎得主李小平擔任總導演，施如芳、蔡逸璇兩代戲曲編劇聯手，傳藝金曲獎得主周以謙、陳歆翰、郭珍妤，操刀音樂設計及編腔作曲，劇場影像魔術師王奕盛、燈光設計車克謙、舞台設計陳慧、服裝設計邱聖峰，一起打造作品。

孫翠鳳表示，集結這麼多歌仔戲名角演員同台，是歷史上的新里程碑，她以劇中一句台詞形容整部作品的精神，就是「冒死求生路，精神代代傳」。孫翠鳳過去就曾演過鄭芝龍，她表示，這個角色她以小生和淨角呈現，既帥氣又粗獷。

唐美雲為了飾演荷蘭人，也首次戴上藍色隱形眼鏡，她表示，越困難的事情越要完成，這也是台灣人重要的精神，從1624年到2024年，台灣人對於台灣土地灌注了情感，這也是世界看見台灣的起點。

《1624》翻轉舊日史觀，聚焦17世紀東亞大航海史。故事描繪彼時西拉雅定居台灣，漢人、歐洲人、日本人齊聚台海，船來船往，構成繁複的貿易網絡。鯨鯢生波，海上逐鹿，各方勢力無不在命運的浪潮中翻湧求生。人們為了生存，上一秒還是盟友，下一秒就反目相向。興衰浮沉，爾虞我詐，在機遇與危機並存的大時代中，誰能把握住轉瞬即逝的先機，在世界舞台上呼風喚雨，做自己命運的主人？

《1624》將於2月24日、25日，在台南高鐵站旁邊的大台南會展中心前空地登場。