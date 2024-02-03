新北市新莊區一名黎姓男子（35年次）於2013年2月間離家失聯，家屬雖曾向警方報案失蹤協尋，但始終遲遲未能尋獲。對此，新莊警分局日前主動聯繫家屬，經採集DNA比對無名屍體資料庫，發現同年在花蓮七星潭外海被發現之無名屍正是黎姓男子，最終在農曆年前助其落葉歸根。

員警佐王聖傑在比對失蹤人口及無名屍資料，發現一筆資料疑似與102年間失蹤的黎姓男子特徵相符。（圖 / 劉詠韻翻攝）

新莊警分局防治組巡佐王聖傑，經比對失蹤人口及無名屍資料，發現一筆資料疑似與10年前失蹤的黎姓男子特徵相符，隨即主動聯繫家屬採集DNA，並送往法務部法醫研究所進行比對。據了解，黎男的妹妹與兄長相差9歲，感情甚篤，惟因黎男罹患癌症，最終離家出走，失去了音訊。

黎男家屬。（圖 / 劉詠韻翻攝）

時隔多年，雖然找到家人已是天人永隔，但黎男家屬仍非常感謝新莊警分局為民服務，讓家人能於農曆年前落葉歸根，也是別樣的一種團圓。

分局長王鴻儒表示，若親人失蹤已久，可向法務部法醫研究所、警察局鑑識中心及各分局偵查隊、防治組請求協助採樣DNA鑑驗比對，相關費用完全免費，不僅能協助相關單位提供更多線索，更能讓失蹤者早日與家人團圓。

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