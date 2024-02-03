大陸併購天王、華興資本控股創辦人、董事長兼執行長包凡，去年2月被控涉嫌行賄遭官方帶走調查，迄今已失聯近1年。陸媒報導，停牌10個月的華興資本控股2日突發布公告，稱包凡因「健康因素」宣布辭任董事會主席兼執行長職務。這起事件，令人想起阿里巴巴創辦人馬雲於2020年抨擊大陸金融監管制度，也「被消失」2個多月。

第一財經報導，華興資本控股2日突然發布公告，包凡辭去該公司執行董事、董事會主席、首席執行官、提名委員會主席、執行委員會主席、薪酬委員會委員職務，由共同創辦人謝屹璟接任其職務，並擔任執行長，

華興資本表示，包凡是因為健康因素，及希望更多時間處理家庭事務，才會辭去職務。

去年2月7日，包凡因涉嫌向單位行賄，而被中國大陸官方的紀委監委人員帶走調查、留置。

身為集團靈魂人物，包凡被帶走被配合調查，對華興造成巨大衝擊。在過去一年間，公司業務承壓，人員大量流失，面臨較大資金壓力。

在包凡「缺位」期間，謝屹璟一直負責華興資本集團的日常管理和運營，扮演「救火隊長」角色，並於2023年10月被任命為代理執行長。截至2月2日，包凡仍為集團控股股東。

包凡在中國大陸企業界廣為人知，並參與了一系列備受矚目的科技併購，包括大陸叫車公司「滴滴」和「快的」的合併，以及外賣巨頭美團的併購案。