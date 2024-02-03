為將消防宣導加深加廣，消防局特別製作消防主題打卡牆，歡迎民眾新春一起前來尋龍打卡拿好禮。(圖／金門縣消防局提供)

歲次甲辰迎來金龍年，金門縣消防局今年春節佈置由「點子王」李錫安擔綱，發揮巧思將報廢的水帶與花台巧妙結合，以水帶為龍首，樹叢為龍身，搭配夜間絢麗的燈光，化身為2條瑞氣千條的七彩祥龍，祈願來年風調雨順，國泰民安。消防局也推出大年初一至初五走春打卡活動，歡迎鄉親在過年一起來尋龍打卡拿好禮！

消防局指出，消防水帶是救災不可或缺重要器材，但因高壓充飽水的水帶可能遭救災現場尖銳的掉落物刺破，因此為提升救災效率，在每次火警結束後，消防人員都會仔細檢查每條水帶，並將破損水帶進行汰舊換新，也因此常會累積大量廢棄水帶無處堆放、苦惱不已。2015年時經過同仁腦力激盪，將小水帶做成小筆袋，大水帶經過設計轉化成一張張的摺疊椅，獲得相當高的評價；今年更由「點子王」李錫安發揮巧思，將報廢的水帶搭配樹叢、燈光，化身為2條七彩祥龍。

李錫安表示，今年奉命擔綱消防局本部農曆年前除舊佈新重任進行春節佈置，除了燈籠外，另構思營造不同的佈置氛圍，再次將報廢水帶進行設計整理，製作屬於龍年的春節佈置。他說道，大家對於龍的認知都來自於傳說，在《三國演義》中，羅貫中透過曹操之口，概述了龍的特點：龍能大能小，能升能隱；大則興雲吐霧；小則隱介藏形；升則飛騰於宇宙之間；隱則潛伏于波濤之內。吿別癸卯迎接甲辰，黑兔走入青龍穴，因而利用報廢水帶製作2個龍首，使用花圃樹叢作龍身，白天翔龍伏地而息，晚上在燈光呼喚下翔龍獻瑞，氣宇軒昂，美不勝收。

局長呂英華則表示，今年度春節布置捨棄過往以現有裝置品為主體的做法，改以裝置藝術及回收材料作為設計發想。正當眾人思考在飽受煙燻火烤後，廢舊的消防水帶還能用來做什麼？點子王-李錫安給出的答案是：每條消防水帶在行使了多年艱巨的消防任務後，都有一段獨特的歷程。將消防水帶稍作清洗、裁剪後，製成龍身春節裝飾，搭配七彩燈光，飛騰於空中，守護地區之公安，讓民眾平安過個好年，並將原物再造的環保風潮發揮到了極致。

消防局補充說明，穿過消防局門前的祥龍，經由大廳的樓梯上到二樓，迎面而來的便是另一大亮點-消防打卡牆。為將消防宣導加深加廣，該局經常配合各級學校、安親班等，舉辦兒童參訪的活動，本次製作消防主題打卡牆，利用活潑的快秀屏，搭配可愛的手拿板，讓到消防局參訪的孩子或民眾皆可在此拍照打卡，除了讓民眾留下紀念，更可藉由打卡將消防教育向外推廣，可謂一舉兩得。

此外，搭配龍年春節活動，消防局特於春節期間舉辦打卡抽獎活動，凡於大年初一至初五期間至消防局祥龍造景或消防主題牆拍照，並於Facebook或Instagram打卡後向值班人員出示打卡記錄，即可領取打卡禮一份；此外於活動期間至金門縣消防局Facebook粉絲專頁活動貼文按讚、標記兩位好友並回復指定留言，便有機會獲得可愛的消防寶寶，活動詳情將公佈於消防局Facebook粉絲專頁，鄉親們可不要錯過囉！