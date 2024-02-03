歐洲商會日前舉辦午宴分析台灣選後經濟前景，法國外貿銀行股份有限公司首席分析師Alicia Garcia Herrero指出，目前我國新南向政策，拓展多元化遠離中國大陸的政策恐會因未來立院沒有過半政黨，政策妥協而放緩，並指出在地域多元化生產半導體及供應鏈設施更有利台灣發展。

台灣2023年經濟表現因出口及投資雙雙下滑而遭到拖累，而台灣去年GDP成長維持超過1％主要得益於強大的消費市場，而薪資的成長及穩健的就業市場也為此助一臂之力。

Alicia Garcia Herrero認為，台灣去年出口遲緩主要歸因爲高利率及因為疫情期間積囤過多的半導體及電子裝置與零件，然而隨著這些庫存逐漸被消耗掉，她預期2024年台灣出口會隨之成長，法國外貿銀行股份有限公司更預測今年台灣GDP會因為出口與投資的增加而增加超過3％。

Alicia Garcia Herrero指出，從2014年至2023年期間，美國出口比例大幅提升，而出口至中國大陸的比例則相反下滑，且因為美國的晶片禁令，目前也難以將先進半導體與設備出口至中國大陸。雖然中國大陸仍是台灣最大的出口國，然而台灣對中國大陸出口比也從2016年至2019年間的40％下滑至去年的35％；同時，出口至亞洲、美國及歐洲的比例則上升。

Alicia Garcia Herrero分析，台灣主要外商直接投資（FDI）長久以來聚焦於中國大陸，然而投資比例卻已經從上次國民黨執政時期的65％下滑至2017年至2023年間蔡政府時期的34％。Alicia Garcia Herrero觀察，此趨勢從致力推動提升與中國大陸貿易與投資關係的前總統馬英九執政末期就開始了，而這份趨勢也被推動新南向政策、鼓勵在東南亞與區域內其他國家發展多元化的蔡英文總統延續。

Alicia Garcia Herrero續指，雖然蔡英文的政策可以被認為獲得了些許成功，但與美國在貿易與投資方面的擴展表明，相較於政策發展，這些轉變與經濟更有關。而去年，AI 晶片、設備與零件訂單的增加也幫助加速台灣與美國的投資與貿易。

Alicia Garcia Herrero指出，台灣投資者也終於遲遲增加對歐洲的投資，雖然與對美國的投資相比仍是相形見絀，而這份不平衡在現前歐洲持續吸引大量美國與中國大陸等國家投資的情形下，更顯得不合比例。

Alicia Garcia Herrer表示，雖然台灣的經濟得益於精密半導體及電子設備需求的上升，但她認為，過度依賴單一領域反而置台灣於險境。且她也不認同「矽盾」的觀點，相反，她認為持續推展半導體生產與供應鏈設施的地域多元化對台灣更為有利。她說，這會幫助真正跨國公司的出現，不只有益於地緣多元化的經濟效果，更能強化台灣在全世界的軟實力。

至於新政府會如何影響到經濟，她認為，立院沒有過半政黨的情形必然導致政策上的妥協，並預期民進黨對中立場會放軟，儘管不會與中國大陸簽訂第2份ECFA，但脫離中國大陸的經濟多元化腳步有大概率會隨之放緩。她進一步提到，美國對台灣與中國大陸技術合作上的立場也會比馬英九時期更為嚴厲。

談到能源政策，她表示，民進黨恐會改變他們對核能的立場，同時民眾黨也會想影響產業政策，使其朝更多元化發展；至於受到3黨高度關注的可負擔住房部分，她的結論是，2024年的加速增長會成為民進黨的順風車，但民進黨擴展多元化與降低對中依賴的努力恐會遭到在立法院無控制權而受到限制。