春節長假將至，台北市長蔣萬安今清晨5時前往台北市萬大路果菜、魚類批發市場及堤外魚類拍賣場巡視，並於魚類批發市場武聖殿及第一果菜批發市場土地公廟參拜祈福祈求風調雨順、農產品供應平穩、市民平安過節；針對市場改建，蔣萬安強調，會全力支持相關預算，希望能夠加速工程進度，早日改建完成搬到新的市場。

蔣萬安今日率領市府團隊，在產業發展局長陳俊安及市場處陳庭輝處長等人陪同下，走訪魚類批發市場以及第一果菜批發市場，了解春節前蔬果及魚產品供應情形，並慰問果菜及魚類市場業者和工作人員的辛勞。

蔣萬安視察魚類批發市場時，提到前陣子寒流來襲，所有工作人員都相當辛苦，因此幫大家加裝暖爐，另外台北漁產公司董事長鄭世維提出需要殺魚場區，特別來申請經費；對此蔣萬安也強調，只要是魚市場大家有需求，絕對會給大家支持。

蔣萬安說，現在中繼市場這邊也要讓大家能夠好好地進行拍賣採購，這部分他都會全力來幫忙；至於市場改建進度，蔣萬安指出，市府團隊一定會用心傾聽大家的需求，努力監督工程，讓市場如期如質完工，也會全力支持相關預算，希望能夠加速工程進度，早日改建完成搬到新的市場。

市場處表示，因應年節需求，台北市各批發市場經營主體將加強節前預備作業，充分掌握貨源，今日蔬果、魚貨供應量充裕。蔬菜到貨量約為1988公噸，平均價格每公斤約為22.5元。

水果到貨量約為761公噸，平均價格每公斤約為71.2元，果菜批發市場對節前需求量較高之果菜如蘿蔔、甘藍、包心白菜、花椰菜、茼蒿及柳橙、棗子、蓮霧、番石榴、冬蕉及進口水果等大宗當令果菜，均貨源穩定且供應充足，可滿足年節前民生需求。

魚貨部分，本日交易量約為67公噸，平均價格每公斤約為140元。由於傳統應景魚貨如白鯧、黃魚等，價格因數量減少而上漲，建議民眾可採買金鯧、鱸魚、台灣鯛等本土養殖魚貨，價格經濟又實惠。