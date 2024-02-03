國民黨立委韓國瑜1日當選第11屆立法院長，未料當韓上台準備領當選證書時，議場內卻有人高喊「恭喜草包院長」，引發議論。資深媒體人黃揚明透露，該名男子真正身份是去年曾參選台東立委的陳長宏。

韓國瑜當選立法院長，未料卻遭一位自稱「國會現世報」記者的男子嗆「恭喜草包院長」，還出示一張粉桃紅色的記者證，藉此證明自己是記者。對此，黃揚明今在臉書表示，這張記者證是立法院的一日證，並非正式透過媒體申請的全會期採訪證。不過，這張記者證依規定無法進議場採訪，因此該男左胸前還別觀禮貴賓證件，恐是透過某位立委辦公室取得。

黃揚明進一步提到，「國會現世報」這家媒體不是立法院常駐的媒體，這位大叔也不是真正的記者，其真正身份是去年曾參選台東立委的陳長宏。陳長宏2022年參選台東縣長拋出蘭嶼獨立等政見，拿下2383票，去年先是登記總統公民連署，但最後一份連署書都沒有繳交，貢獻國庫100萬保證金，之後登記參選台東立委，最後僅拿下211票。

黃揚明直言，陳長宏並非真正的國會記者，只能說是對政治有獨特狂熱的自媒體經營者，其在議場二樓嗆聲的行為，則已違反「立法院採訪規則」第5條規定。