阿妹2日現身緯創尾牙熱唱。（聲動娛樂提供）

阿妹2日現身緯創尾牙熱唱。（聲動娛樂提供）

天后張惠妹（阿妹）日前在演唱會上宣佈「ASMR世界巡迴演唱會」於5月起啟動升級的MAX版，走向戶外體育場館的超大型巡演；且將近4年沒有接尾牙活動的她，2日破天荒把在台的首秀給了緯創，天后帶來媲美演唱會的規格曲目，一出場全場破萬名員工立刻high起來，帶著「媲美演唱會規格」的精神，跟著天后的嗨歌一同跳起來。

阿妹昨一連演唱〈跳進來〉、〈我最親愛的〉、〈好膽你就來〉、〈三天三夜〉等經典曲目，並提起上次在台北開唱，已是2年前的巡演台北站，這次就當演唱會來唱，因此熱唱45分鐘就結束，讓她大呼：「很不習慣，感覺怎麼大家正要high起來就結束了。」尾聲唱到經典high歌〈三天三夜〉時，她戴著龍年造型的毛線帽，非常俏皮，原本這頂帽子是經紀人陳鎮川要買給寶貝兒子的，阿妹看到覺得可愛又討喜，決定搶先戴著它亮相演出，全場high翻之餘，安可聲更是響徹雲霄。

此外，阿妹更帶著子弟兵BOXING團員一同演出，而葛西瓦和艾怡良也分別登台獻唱，由於是過年前的最後一場演出，阿妹還在後台發起紅包給工作人員們，祝大家新年快樂！接下來阿妹將返鄉與家人共度年節，而年後依然是滿檔的演出行程，4月飛往倫敦開唱。