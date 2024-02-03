綠白近日爆出電話門，互控對方喬院長，民眾黨主席柯文哲（左）推派白營立委黃珊珊（右）角逐立法院長。（示意圖／中時資料照）

黃國昌說，整件事情民進黨在做抹黑一條龍的操作，真的太誇張，明明是他們的各路人馬，跑去要求見民眾黨主席柯文哲，希望能夠和民進黨合作，結果在2月1日立法院院長選舉以後，民進黨就用御用的傳聲筒，丟一些莫名其妙的抹黑新聞，是非真的可以這樣顛倒？結果謊言被戳穿了以後，民進黨發言人昨天晚上似乎是縮回去了。

黃國昌強調，兩位中間人非常明確的表達，他們是代表總統府祕書長林佳龍而來的，這種找人去求見柯文哲，然後事後再惡意操作放話抹黑柯文哲，這種風氣真的非常的不可取，政治和媒體聯合一條龍操作的惡質風氣，必須要被遏止，這樣台灣的民主才有可能真正的深化。

媒體追問，是否覺得林佳龍背叛了前立法院長游錫堃？黃國昌表示，他們提出的方案很直接，就是他們可以考慮支持黃珊珊，那希望我們可以支持民進黨的候選人。民眾黨的回覆很簡單，提黃珊珊有希望政黨和解、社會和諧的戰略考慮，這種交換的條件無法接受，怎麼可能去支持新潮流的蔡其昌。

黃國昌痛批，民進黨各派系想的只有派系利益和個人利益，在整個過程當中，到底是在輔選，還是在扯游錫堃的後腿？相信整個社會都看在眼裡，國人會有公正的評價，游錫堃作為台灣民主的前輩，這幾十年為台灣的民主盡心盡力，他個人對游表達非常高度的敬意和肯定。