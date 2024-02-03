每個人的性需求與偏好都不同，有些人認為談感情時，心靈契合比較重要，有的人則覺得，性事合不合影響感情發展。《搜狐網》運勢專欄近日分享4個性慾最強的星座女，她們喜歡嘗試不同的體驗，甚至想在性方面握有主導權。

▎牡羊座

牡羊女個性衝動又熱情，也反映在性需求方面，對性事比較主動，喜歡與愛人有身體接觸，不僅如此，她們也熱愛追求新鮮感與刺激，會嘗試各種不同的性體驗與技巧，伴侶通常要搭配牡羊女的步調，滿足她們的好奇心與需求。

▎天蠍座

天蠍女天生散發神秘與誘惑氣質，能夠吸引異性的注意，身邊不乏有追求者，她們性需求強烈，喜歡探索各種性體驗，享受房事帶來的快感，天蠍女雖然異性緣佳，但完全不濫情，只與穩定交往對象發生關係，認為性行為是建立深厚情感的連結。

▎雙子座

雙子女具有好奇心與冒險精神，對於性事也是如此，喜歡嘗試性角色扮演，接觸伴侶的身體，能讓她們感受到更多愛意，雙子女還善於創造浪漫與激情氛圍，為另一半帶來全新的性體驗，並與對方保持良好溝通與理解，性事合使兩人感情越來越好。

▎獅子座

獅子女有自信且自尊心強，性需求強烈，渴望在性愛中擁有主導權，享受被追求與崇拜的感覺，同時也喜歡掌控性事的節奏，追求身體上的滿足感，她們雖然個性比較強勢，但不會忽略另一半的感受，兩人建立平等與互惠的關係。