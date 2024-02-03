普天下的父母都認為照顧子女是理所當然，不過台灣一名母親恐怕得為此吃上牢飯。這名33歲的吳姓婦人為了陪伴在新加坡留學的女兒，以每個月1000元星幣（約台幣23354元）向不肖仲介購買「工作證」，藉此成功在當地待了13個月。最後東窗事發，已經懷孕15周的她，如今還得坐牢45天。

馬來西亞《中國報》2日報導，這起事件始於2020年9月，吳姓婦人為了前往新加坡，陪伴在當地念書的女兒，於是找上一名外號「和尚」的陳姓男子，對方表示能幫她申請工作許可，但必須支付每個月1000元星幣的仲介費。

雙方達成協議後，陳男透過另一名梁姓男子，以吳女將到其公司擔任公關為由，向新加坡人力部申請工作證。後來吳女便憑著這張工作證，在當地待了13個月，期間共支付仲介費13000元星幣（約新台幣30萬元）。

此外，吳女逗留新加坡期間，陳男也曾交給她一疊文件，要她熟記公司商品，以防遭人力部調查時，不至於被識破。

不過，整起造假事件卻在吳女主動向人力部詢問自己的行為是否犯法時，遭到揭發。吳女辯稱，由於疫情期間出入境管控嚴格，加上不想負擔回台的機票和隔離費用，才會「買證」留在新加坡。

不過法官認為，吳女所支付的13000元仲介費已足夠她回台，不予採信她的說詞。另一方面，有鑑於她並未利用公司文件來矇騙調查人員，法官最終判處她坐牢45天。