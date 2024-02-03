把握年節前夕最後周休，關山國際同濟會、台東市同濟會今天在台東捐血站舉辦募血活動。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

把握年節前夕最後周休，關山國際同濟會、台東市同濟會今天在台東捐血站舉辦募血活動。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

下周迎來農曆春節7天連假，高雄捐血中心台東捐血站將暫停採血作業1週，把握年節前夕最後周休，關山國際同濟會、台東市同濟會聯袂舉辦募血活動。民眾若完成捐血，便能獲關山好米、連鎖超市禮券、西點餐盒、蜂蜜等獎品，現場更煎起蘿蔔糕，陣陣香氣吸引不少民眾前往「請問在煮什麼？太香了犯規」。

高雄捐血中心台東捐血站9日至15日將暫停站內捐血作業，捐血中心表示目前除了AB型維持安全綠燈外，O、A、B型血液存量呈現不到7天的黃燈狀態。民眾馮美玲說，為能順利捐血昨晚特地早早上床睡覺，清晨從關山開車下來不只順利完成捐血還拿到紀念品非常開心。她說，自己有捐血的習慣，也支持捐血能夠助人的觀念，藉由捐血促進身體新陳代謝也是好處之一。

台東捐血站長江宜勳表示，從疫情開始捐血情形就有減少現象，所幸高雄捐血中心會負責調度解決血液用量不足的問題。他指出，每個月台東地區的醫院機構需要的用血量大約是1400至1600袋左右，平時感謝社團和企業行號的熱心參與舉辦活動，感謝國際同濟會在最後階段辦理活動挹注血庫的安全存量。

關山同濟會長吳秀琴表示，因應春節假期暫停的捐血服務，但醫療機構急需用血的情況卻不會因為假期而停止。今天關山同濟會特地聯合台東市同濟會共襄盛舉，除了募集豐富紀念品外也帶來關山季節限定美味的蘿蔔糕，並在現場以油鍋煎起，感謝捐血人挽袖善舉。台東市同濟會會長陳致延指出，今天與輔導母會關山同濟會聯合舉辦社會服務相當有意義，期盼活動能紓解欠血的窘況。