侯友宜拜託新國會，國民黨第一大黨，完成他對各縣市的建設成諾。（王志偉攝）

代表國民黨參選總統失利的新北市長侯友宜，今天和黨主席朱立倫等人到花蓮謝票。（王志偉攝）

2024年總統立委選舉結果出爐，民進黨賴蕭配勝選，藍色大本營花蓮縣仍以國民黨侯趙配87953票大勝，得票率50.50％。代表國民黨參選總統敗北的新北市長侯友宜今天到花蓮謝票，他鞠躬，敗選讓各位失望，他在參選時提出對花東交通等建設支票，無法自己實踐，也拜託新國會完成他對東部的承諾。

國民黨今上午在花蓮縣黨部舉辦感恩茶會，侯友宜和黨主席朱立倫、立委傅崐萁、鄭天財、不分區立委許宇甄出席，向支持者表達謝意，地方鄉鎮市長、議員都到場致意。

朱立倫痛批，執政黨不把花蓮看在眼內，他舉中捷已經交通部通過，行政院核定也快2年，這次選完民眾用民意展現出來，行政院醒了，就說要通過，但台中要負擔6成經費，民進黨執政的高雄地方只要負擔4成，「民進黨都會玩陰的」，以後國民黨團54位立委都要作縣市長最大後盾。

朱立倫，國民黨要不斷改革，對外要團結一致，什麼仗都可以打，不斷改革、不斷年輕化，國民黨團是全立法院黨團最年輕的，平均40歲以下有10位當選，還要培養更多年輕世代，花蓮下屆選舉，村里長、代表、議員，就讓年輕世代一棒接一棒，愈多愈好，把年輕人找回國民黨。

侯友宜表示，花蓮是後山，很多產業、交通、城鄉差距，需要一個能翻轉的總統，他要深深一鞠躬，跟對大家說抱歉。他有很多在花蓮曾經說過的話，甚至在各縣市承諾要做的民生議題，都要仰賴立法院長韓國瑜、總召傅崐萁，包括快速公路、觀光休閒產業、陸客到來，很多議題要做，爭取經費以外，要把後山帶動繁榮，兌現他曾經說過的話。

侯說，選舉的目的是為國家和人民做事情，不是互相批評指責埋怨，提出的方法讓國民進步，人民有利。他參選沒有完成的，就拜託國會立法委員團結起來爭取。

傅崐萁說，侯趙配花蓮得票大贏綠白，把賴清德得票壓到只比柯文哲主席多100票，代表國民黨大團結。他清楚花東人民的呼喊，國民黨也會全力協助花東基礎建設，沒有交通就沒產業，若能四通八達，花蓮人就不用流離到西部找工作，有虧欠花蓮的要一一討回。

傅說很遺憾，有很多造化弄人，總統大選落敗，但在大選侯友宜、朱立倫領導，國民黨有這麼多人的努力，成為國會第一大黨，才有機會領導國會，制衡專制、貪污腐敗的民進黨。未來國民黨會以陽光透明，把過去8年民進黨貪污腐敗一一揭發，把真相讓全民看見。

他跟朱主席討論過，會在立法院成立國會特偵組，全力推動打貪打腐，把75年來在台灣國會革新，包括聽證權、調查權、不得藐視國會權、國會坐鎮陣營不得說謊權，全部入法。