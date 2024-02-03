前總統馬英九（左三）3日到潭子區潭水亭觀音媽廟，親送其親筆撰寫的龍年春聯，吸引民眾開心領取、合照。（張妍溱攝）

前總統馬英九3日南下台中，和國民黨立委楊瓊瓔到潭子區潭水亭和大雅永興宮，送馬親筆撰寫的龍年春聯，現場大排人龍領取；馬英九說，台中這次立委選舉很成功，很多優秀年輕人都當上立委，對台中和台灣很正面，引民眾熱烈掌聲。

楊瓊瓔當場分享其自創的台語版龍年祝福，「攏乎你幸福、攏乎你快樂、攏乎你健康、攏乎你平安、攏乎你啦！」，場面熱鬧、洋溢過年氣息。

馬英九一早先前往潭子參拜潭水亭觀音媽廟，再轉往大雅區參拜永興宮，祈求新的一年「風調雨順、國泰民安」，並致贈廟方香油錢，於廟前廣場發送龍年親筆春聯，吸引大批民眾排隊領取。

馬英九說，他小時候住在艋舺，阿嬤常帶他去參拜，主祀觀世音菩薩的龍山寺，所以他跟觀音很熟，另寺裡有幅描繪地獄的壁畫，讓他印象深刻，因此一輩子都不敢做壞事，拜廟有社會教育功能。

馬英九親筆揮毫的龍年春聯，「塵袪滋意送黑兔，瑞澤霑和迎青龍。」寓意去年的紛擾，就像衣袖上的灰塵，將隨黑兔遠去；新年的祥瑞，將伴青龍而來，福澤眾生。

馬英九肯定楊瓊瓔耕耘地方多年，推動各項地方建設，獲鄉親高度肯定，在這次立委選舉以高票連任；並祝福民眾新年快樂、萬事如意，龍年順利成功。