民進黨團總召柯建銘稱，國民黨囂張沒有落魄久。立院國民黨團總召傅崐萁3日表示，民進黨過去八年目空一切，視政黨利益高於一切，人民都看在眼裡，這次大選結果已經證明有6成的民意對民進黨相當不滿。

傅崐萁表示，民進黨過去掌握行政及立法權，官員在立法院反質詢的囂張態度都還歷歷在目，如今因為立法院長、副院長選舉失利就開酸，實在大可不必，也喪失民主政治的基本精神。

傅崐萁認為，立法院的席次直接反應民意，既然人民選擇國民黨成為國會第一大黨，便是認同國民黨及表達對民進黨的不滿，韓國瑜院長及江啟臣副院長是人民對新國會的期待，請民進黨要尊重民意。

傅崐萁最後指出，民進黨過去八年日子過的太舒服，但人民卻很辛苦，所以從來不知道落魄的感覺，由此可知民進黨離基層多遙遠。本屆國會國民黨空前團結，對外展現出組織紀律及不負民意的決心，絕不讓民進黨再舒舒服服的過四年。