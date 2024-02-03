國民黨不分區立委韓國瑜於1日順利當選立法院長，同黨台中立委江啟臣則是當選副院長。對此民進黨立院黨團總召柯建銘則嗆國民黨「志得意滿，但囂張沒落魄的久」。對此曾任立委的台北市長蔣萬安則回擊，表示國民黨從來沒有志得意滿，而是發揮團結力量，也一定會持續發揮在野監督的力量。

柯建銘2日出席民進黨準正副總統賴清德、蕭美琴於新竹市的謝票感恩茶會，致詞時表示自己看到韓國瑜當選、國民黨志得意滿且不可一世，直言「囂張沒落魄的久」，最後笑才是笑、才是成功。

對此蔣萬安則回擊，表示他看到的國民黨從來沒有志得意滿，而是發揮了團結的力量，讓54張立法院正副院長的選票票票入匭，黨團、黨中央事前也做了各項沙盤推演，所以不管是一輪投票二輪投票，每一票都票票入匭，都有開出來，「這就我們我們展現團結的力量，也一定發揮在在野監督的力量。」

而對於韓國瑜邀請立法院前副秘書長周萬來擔任立法院秘書長一職，蔣萬安則表示，周是立法院活字典，對立法院大大小小的事情、相關議事的運作他非常熟悉，他出過很多本書，立法院議事規則、實務運作等等，我都有看過，所以我想他是最適合的人選。

至於針對台北燈節活動，今年上海方只派處長等級出席，比起往年降級不少。蔣萬安則表示，上海方提出了相關申請，北市府都是依照相關程序報請中央審核，尊重各方的安排，歡迎大家都可以來共襄盛舉。