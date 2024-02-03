陶晶瑩與李李仁夫妻因副業辣杯杯的供貨成本問題，與劉姓合夥人鬧翻並告上法庭，近日劉男在臉書批評藝人在臉書痛哭帶風向，並強調他已獲得不起訴。稍早，陶晶瑩到劉男臉書直球留言，問：「我還有很多證據，大家要看嗎？」並表示她會擇日在劉男臉書公開相關紀錄，不會在她臉書，免得又被說用藝人光環帶風向。

陶晶瑩和李李仁兩年前進軍餐飲業，未料近日先是宣布退出實體店面，接著傳出和合夥人劉男因供貨成本問題鬧翻，一審告上法院，法官判陶晶瑩須賠償，辣杯杯恐面臨假扣押，對此，陶晶瑩在直播中表示會上訴，更哽咽表示自己只是把一件事做好，沒想到這麼困難。

陶晶瑩到劉男臉書留言。（圖／翻攝自臉書）

對此，劉男發出4點聲明，痛批：「只因為她們夫妻是公眾人物身份，社群直播上哭著陳述說自己被騙，還要大家與人合夥要小心！」並反問到底該相信藝人直播落淚，還是相信法院判決，他強調自獲不起訴處分，已被認定沒背信、圖利，稍早，表示手上有其他相關證據的陶晶瑩到劉男臉書留言，問大家想不想看證據。

陶晶瑩說，相關證據已經給法院，「我要給大家看的是別人告劉先生的案件，有興趣嗎？」並強調是對方先到媒體上抹黑它，「我會擇日公布劉先生更多的紀錄，不會在我的臉書、因為又要被說用藝人光環，那就在劉先生臉書上分享吧，利用劉先生的光環」，引來網友回應：「加油！支持你！你一定要勝訴，讓大家知道真的有公理正義」、「無本生意？到底要不要給人家錢？」、「法院判決書是公開資訊，提供關鍵字，一般大眾就能簡易的搜尋到已經判過的案子」。

★《中時新聞網》提醒您：未經審判證明有罪確定前，應推定其為無罪。