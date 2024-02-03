台電彰化區處今天在彰化縣溪州鄉舉辦田野健行暨拔蘿蔔活動，有超過2000名台電員工及眷屬參加，創這項活動舉辦25年以來參加人數最多的紀錄。為力挺在地農民，台電契作的農民限定為當地三條國小的學生家長，希望藉此增加農民收入，過個好年。

台電彰化區處為了與在地農業建立友善互動與連結，鼓勵同仁親近大自然並促進親子關係，今天上午在溪州鄉三條國小附近舉辦拔蘿蔔活動，農村道路兩旁停滿車輛，原本寧靜的農村，頓時熱鬧不已，台電人扶老攜幼健行田野間，體驗拔蘿蔔的樂趣。

台電彰化區處處長黃振興指出，每年於春節前由台電福利委員會與三條國小當地小農契約耕作，並於過年前舉辦拔蘿蔔活動，讓小農享有穩定收入，今年契作的面積較去年增加，總計達4分地，讓員工及眷屬拔好、拔滿之餘，也捐贈部份契作白蘿蔔給地方社福團體，延續歲末送愛。

台電邀請該公司高層及彰化縣副縣長林田富、縣議員劉淑芳、彰化縣青溪婦女協會理事長鄭汝芬等人，與彰化區處處長黃振興一同帶領近2000多名員工及眷屬走上一段農路後，來到契作田間，雖烈日當空，但大家看滿園蘿蔔時都開心不已，迫不及待就要進入田裡拔蘿蔔。

「許多台電人應該都會做蘿蔔糕！」台電彰化區營業處業務副處長曾陳發表示，這項活動已舉辦25年，今年參加人數創新高，因每年都在過年前舉辦，因此許多員工拔蘿蔔回家後，都會選擇將其做成蘿蔔糕，所以蘿蔔糕也成為台電人的必備年菜。

參加的李姓民眾說，他的父親雖是老台電人，但往年的拔蘿蔔活動他都沒參加過，今年第1次參加，沒想拔蘿蔔這麼好玩，而且拔蘿蔔比想像中簡單，幾乎是一拔就起來。